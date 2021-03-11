На Донетчине первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже более 3000 человек. Кратковременная реакция на прививку наблюдается у 10-12% провакцинированных. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



Он привел данные по состоянию на 10 марта.



«В области было провакцинировано около 3100 человек. Сейчас прививаются медицинские работники. Ориентировочно вторую прививку в Донецкой области начнется после 24 марта», – сказал Педенко.



Представитель облздрава также сообщил о первом случае побочного действия вакцины, зафиксированном на Донетчине. Женщина-медик после прививки потеряла сознание.



«Медицинский работник обратилась в больницу, где она и работает. У нее поднялась температура и была временная потеря сознания из-за гипотонического криза», – рассказал Педенко.



По его словам, все остальные реакции на прививку, которые фиксируются у 10-12% провакцинированных, – это жалобы на повышение температуры тела до фибрильних или субфибрильних отметок и боль в месте инъекции.



«Согласно медицинской инструкции на препарат, это продолжается в течение одних-трех суток, и так оно на самом деле и есть. После третьего дня температура тела нормализуется и боль в месте инъекции исчезает», – отметил Александр Педенко.

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Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.