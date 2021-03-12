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Расследование причин масштабных пожаров на Луганщине: комиссия изучит, как власти распоряжались бюджетом

12 марта 2021, 23:30

Расследование причин масштабных пожаров на Луганщине: комиссия изучит, как власти распоряжались бюджетом

Использование бюджетных средств местными властями в Луганской области проанализируют в рамках расследования причин возникновения масштабных пожаров в 2020 году. В частности, проверят финансирование гражданской защиты населения. Об этом сообщил глава Временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат Руслан Горбенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы должны проанализировать и действия местной власти, в частности, правильно ли она использовала бюджетные средства и какой ставила приоритет в вопросе гражданской защиты населения... », - сказал Горбенко на выездном заседании ВСК в поселке Сиротино Луганской области.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить вопросы, касающиеся установления систем оповещения в сёлах или выдачи на это субвенций.

Народный депутат также сообщил, что у ВСК есть подозрения о возможном хищении средств и подделке документов.

Он также обратил внимание, что представители Луганской военно-гражданской администрации и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не способствуют расследованию и путаются в показаниях.

«Мы уже четвертый раз общаемся с начальником главного управления ГСЧС Луганской области Михаилом Пшиком и видим, что он и его подчиненные не готовы содействовать расследованию. Поэтому мы по крупицам собираем информацию, общаясь с пострадавшими. Говорим и с пожарными, которые тушили пожар», — сказал Горбенко.

По словам Горбенко, ВСК выяснила, что жителям поселка Сиротино вовремя не сообщили о том, что огонь приближается со стороны соседних сел, и люди выбирались из горящего поселка самостоятельно, поскольку централизованной эвакуации не было.

Он также отметил, что по предварительной информации, во время пожаров 6-7 июля 2020 года не было связи, у спасателей не работали рации и они не могли оперативно реагировать на ситуацию.

Горбенко сообщил, что комиссия обнаружила возможные хищения дизельного топлива и подделку документов. По его словам, согласно отчетам ГСЧС в одном из дачных кооперативов пожар тушили семь подразделений, а по свидетельству местных жителей, пожарных там не было.

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Летом и осенью на территории Луганской области бушевали масштабные пожары. Общая площадь пожара в Новоайдарском районе в июле составила около 5 тысяч гектаров. Шестеро человек погибли, огнем были разрушены жилые дома.

30 сентября Луганщину вновь охватили пожары. В зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров. Найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.

По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птицы. На данный момент компенсации получили около 50% граждан.

В ноябре в Главном управлении и других структурных подразделениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области.

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