С начала вооруженного конфликта в 2014 года экономическая активность на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей снизилась более чем 5 раз. Об этом заявили в Минреинтеграции в ответе на запрос «Восточного варианта».



«Из-за боевых действий существенно пострадали машиностроение, тяжелая и добывающая промышленности, в частности угольная, значительная часть предприятий которых находится на неподконтрольной Правительством Украины территории. В результате боевых действий густонаселенные и уникальные по уровню урбанизации Донецкая и Луганская области понесли самые большие потери среди населения городских поселений на фоне полного или частичного разрушения жилого фонда и стратегически важных инфраструктурных объектов», — прокомментировал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.



Большая часть разрушений приходится на жилые дома и системы энерго-, водо-, теплоснабжения. Значительное количество учреждений социальной инфраструктуры осталась на временно неподконтрольной Украине территории.



Для получения достоверных данных о масштабах разрушений и потерь Минреинтеграции инициировало создание информационной системы на основе использования спутниковых снимков.

В феврале вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявлял, что военные действия на востоке Украины нанесли региону около 120 млрд долларов имущественного ущерба.