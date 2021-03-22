Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины

22 марта 2021, 23:37

Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины

Незаконно лишенными свободы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма числятся 376 украинцев. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в видеообращении к участникам 46-й сессии ООН по правам человека.

«На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых — крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 267 наших соотечественников», — проинформировала она.

Дипломат напомнила, что РФ блокирует доступ к этим территориям как ей, так и независимым международным мониторинговым миссиям, игнорируя таким образом требования резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года.

«Прошу международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для восстановления мира, а также освобождение всех незаконно удерживаемых украинских граждан», — призвала Денисова.

12 марта Денисова сообщала, что в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находится 268 человек, еще 114 граждан — на территории РФ и в аннексированном Крыму. 

Еще по теме

Люди
Людмила Денисова
Места
Донбасс Крым ОРДЛО
Прочее
пленные

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
«ДНР» заявила о гибели жителя окраины Донецка
16:01
Российская партия хочет агитировать в Донецке перед выборами в Думу
13:02
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 10 лет, обвинив в «госизмене»
11:46
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР» заявила о трех новых смертях из-за коронавируса
17:48
Правозащитники: В школах ОРДЛО распространяют фейки о якобы наступлении ВСУ
10:14
«ДНР»: За сутки шестеро умерли от COVID-19, еще 35 заболели
09:22
«ЛНР» заявила о 36 новых случаях COVID-19 и одном умершем
18:49
«ДНР» на день возобновит пропуск через КПВВ под Донецком 22 марта
13:19
Глава «ЛНР» Пасечник прокомментировал санкции СНБО против себя
11:19
«ДНР»: Еще девять человек умерли от COVID-19 и 175 заболели
все новости
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
23:00
Госэкоинспекция: Украине грозит дефицит воды к 2050 году
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:45
В Минюсте рассказали, какие льготы предусмотрены для студентов-переселенцев
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
20:11
Ермак: Украина готова к любым дискуссиям для достижения «тишины» на Донбассе
20:00
Арестович: Россия опять предложила Украине вести прямые переговоры с «Л-ДНР»
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
19:17
Прокуратура: Через Россию в Донецк перевозили наркотики в детских игрушках
18:50
В Украине выявили опасную мутацию «британского» штамма коронавируса
18:09
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенных минометов, заявил штаб ООС
17:50
«ДНР» заявила о гибели жителя окраины Донецка
17:46
У Ахметова отреагировали на слова Турчинова о Донецком аэропорте
17:09
Минкульт внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
16:35
Почему страхование онлайн — это удобно и выгодно? (РR)
все новости
ВИДЕО
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58
Олигархи в Донецке и Киеве: На чем держится их влияние? ►
20 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция