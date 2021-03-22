Незаконно лишенными свободы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма числятся 376 украинцев. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в видеообращении к участникам 46-й сессии ООН по правам человека.



«На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых — крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 267 наших соотечественников», — проинформировала она.



Дипломат напомнила, что РФ блокирует доступ к этим территориям как ей, так и независимым международным мониторинговым миссиям, игнорируя таким образом требования резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года.



«Прошу международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для восстановления мира, а также освобождение всех незаконно удерживаемых украинских граждан», — призвала Денисова.

12 марта Денисова сообщала, что в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находится 268 человек, еще 114 граждан — на территории РФ и в аннексированном Крыму.