Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 270 заболевших коронавирусом. В течение последних нескольких дней зарегистрировали 30 смертей. За все время пандемии выявили 54 042 заболевших. Из них 46 130 человек выздоровели, а 1199 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 219 заболевших, 8 ранее заболевших умерли, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 28 026 заболевших. Из них 20 683 человека выписаны, а 2 186 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 147 случаев заболевания COVID-19 и два летальных случая. Всего зафиксировано 16 ​​369 случаев COVID-19. Из них 14 643 человека выздоровели, 504 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила о смерти еще двух пациентов с COVID-19. О новых заболевших формирование не сообщает второй день подряд. Всего «ЛНР» признает 3 489 случая заболевания: выздоровели 2 910 человек, 309 пациентов умерли.



Правительство отменило самоизоляцию для граждан, которые прибывают с временно неподконтрольных территорий для вакцинации от коронавируса.



Политика



МИД расценивает намерение открыть представительства российской политической партии «Справедливая Россия — За правду» в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в регионе.



Общество



Новоайдарский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества сотрудника «МГБ ЛНР», который пытал гражданку Украины. Более двух недель к женщине применяли психологическое давление, держали в наручниках и с мешком на голове, угрожали убийством и расправой над родными, причиняли физические страдания для получения признания в сотрудничестве с СБУ.



Апелляционный суд во Франции принял решение о запрете «центра» группировки «ДНР» в Марселе. Помещения ассоциации будут закрыты, а собрания членов запрещены.



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