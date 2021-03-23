Новоайдарский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества сотрудника «МГБ ЛНР», который пытал гражданку Украины. Об этом пресс-служба Луганской облпрокуратуры.



По данным следствия, в начале 2015 года житель Луганска, работая в «МГБ ЛНР», занимался оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельностью.



Кроме этого, в 2017 году на КПВВ «Станица Луганская» со стороны временно оккупированной территории при проверке документов осужденный незаконно задержал гражданку Украины и принудительно перевез ее в здание «МГБ ЛНР».



«Более двух недель к ней применяли психологическое давление, держали в наручниках и с мешком на голове, угрожали убийством и расправой над родными, причиняли физические страдания для получения признания в сотрудничестве с органами Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что этот факт отражен в Докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с 16 мая по 15 августа 2017 года.



Мужчина признан виновным в совершении умышленных действий, направленных на участие в деятельности террористической организации, незаконном лишении свободы и похищении человека (ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).