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Французский суд закрыл «Центр ДНР» в Марселе

23 марта 2021, 14:56

Французский суд закрыл «Центр ДНР» в Марселе

Апелляционный суд во Франции принял решение о запрете «центра» группировки «ДНР» в Марселе. Помещения ассоциации будут закрыты, а собрания членов запрещены. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили», — написал Кулеба в Twitter.

Он также поблагодарил суд за справедливое решение.

Глава центра Юбер Файяр в комментарии ТАСС назвал решение суда «посягательством на свободу слова»: «Данное решение мы рассматриваем как посягательство на свободу слова. Все это создает опасный прецедент».

Ассоциация под названием «Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции» была зарегистрирована в Марселе в сентябре 2017 года. В свою очередь, сепаратистские СМИ и ряд российских СМИ называли эту ассоциацию «представительством ДНР». У ассоциации и ее членов отсутствовал дипломатический статус, а также связанные с ним привилегии и иммунитет.

В январе 2018 года высший трибунал во французском Экс-ан-Провансе начал рассмотрение вопроса отмены госрегистрации «Центра ДНР». Сторона обвинения указывала на нарушение со стороны ассоциации норм и положений Венской Конвенции от 18 апреля 1961 года «О дипломатических отношениях» и закона Франции от 1 июля 1901 года «О договоре объединения в ассоциации».

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