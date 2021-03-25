Уже на пятый день после завершения Майдана, 27 февраля 2014 года, пророссийский политик Виктор Медведчук по факту получил долю в Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» на «Радио Свобода».



В тот день супруга Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена его ближайшего соратника Тараса Козака Наталья Лавренюк через свои кипрские фирмы Ventolor Investment и Teteos Global получили 42% акций этого нефтеперерабатывающего завода.



Согласно официальной финансовой отчетности, которая есть в распоряжении журналистов, российский бизнесмен Сергей Кислов отдал почти половину своего нефтеперерабатывающего предприятия за, как оценили эксперты, бесценок: доля Натальи Лавренюк — 12,25% — обошлась примерно в 13 тысяч долларов, а доля Оксаны Марченко — 29,75% стоила чуть боле 27 тысячи долларов.



Нардепы от ОПЗЖ Медведчук и Козак, а также россиянин Кислов не ответили «Схемам», почему сделка была проведена всего за 40 тысяч долларов.



Новошахтинский нефтеперерабатывающий заводе открыли в 2009 году. За пять лет строительства было потрачено 15 миллиардов рублей — по тогдашнему курсу это около полмиллиарда долларов США.



Только в 2014 году дивиденды от доли в нефтеперерабатывающем заводе принесли семьям Медведчука и Козака почти 45 миллионов долларов.



А к 2016 году Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод принес им примерно 58 миллионов долларов.



В том же году под контролем окружения Медведчука уже находилось предприятие «Роузвуд Шиппинг» (компания-перевозчик, которая владеет нефтяными танкерами) и компания «НЗНП Трейд». Оба актива до этого принадлежали вышеупомянутому Сергею Кислову.



При чем фирма Ventolor Holding Ltd, которой владеет Марченко, стала владелицей 50,1% в «НЗНП Трейд» всего за 758 долларов, узнали журналисты из аудиторского отчета. Более того, другая компания — Teteos Holding Ltd — стала обладательницей 14,9% в ООО «НЗНП Трейд» за 202 евро. В итоге эту долю записали непосредственно на гражданскую жену Козака Наталью Лавренюк.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктор Медведчука, Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк. Также под санкции попали их компании, среди которых и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Власти Украины считают, что они занимались финансированием терроризма на Донбассе, в частности, поставляли топливо группировкам «ДНР» и «ЛНР».



Медведчук финансирование «Л-ДНР» отрицает.