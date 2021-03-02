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Медведчук допустил, что Порошенко может снова стать президентом. И отверг финансирование «Л-ДНР»

02 марта 2021, 10:07

Медведчук допустил, что Порошенко может снова стать президентом. И отверг финансирование «Л-ДНР»

Попавший под санкции народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук допустил, что пятый президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко может снова стать главой государства. Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам Медведчука, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом. При этом он считает, что шансы есть и у кандидатов от ОПЗЖ и других партий.

«Все будет зависеть от того, когда будут выборы. Шансы есть всегда. И не только у нас. Шансы есть у всех: и у "Слуги народа", и у Тимошенко, и у Порошенко, и у нашего кандидата, который пойдет на выборы. Все в этом мире относительно», — сказал Медведчук.

Он также утверждает, что у него нет бизнес-связей с Порошенко, а все встречи во времена его президентства были связаны исключительно с процессом обмена пленными на Донбассе, в котором лидер ОПЗЖ был переговорщиком.

Также Медведчук отверг обвинения в спонсировании терроризма — группировок «ДНР» и «ЛНР».

«Что значит финансировал терроризм? Я что, деньги носил в Луганск, Донецк или что? Все мои отношения с Луганском и Донецком заключались лишь в вопросах обмена. Ничего другого никогда не было. Бизнеса никакого у меня с Луганском и Донецком не было никогда, как до 2014 года, так и потом», — сказал он.

Медведчук утверждает, что ни он, ни его жена Оксана Марченко «не имели никаких отношений со структурами или "органами власти" неконтролируемых территорий Луганской и Донецкой области».

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Ранее Медведчук прокомментировал публикацию аудиозаписей между людьми, чьи голоса напоминали его голос и голос бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Политик не подтвердил их аутентичность, однако заявил, что в 2014 году действительно вел переговоры на эти темы с представителями российской власти по поручению Порошенко.

На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.

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