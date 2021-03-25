Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Соответствующий указ № 123/2021 от 25 марта опубликован на сайте главы государства.



Санкции вводятся в отношении 19 юридических лиц.



Санкции вводятся в отношении Ново-Диканьской площади (ООО «Гео Коннект»), Попаснянско-Самарской (ООО «Эджейн Макро»), Северно-Перещепинской (ООО «Глобал Гео Инвест»), Ольшанской (ООО «Транс Сет Гео»), Южно-Свистунковской (ООО «Эко Газ Альянс»), Южно-Зиньковской (ООО «Эпивал Энерджи»), Бирковско-Юхновской (ООО «Гео Пост»), Флеровско-Юбилейной (ООО «Юнолит Ойл»), Руновщинской (ООО «Профи Нафт»), Боярско-Чапаевской (ООО «Гео Таргент»), Дружининской (ООО «Надра Прайд»), Гулаковской (ООО «Бест Гео Тех»), Зуевской (ООО «Гео Стенс»), Бутовско-Миргородской (ООО «Надра Вест Груп»), Лютенско-Будищанской (ООО «Гео Форс Ойл»), Северно-Федоровской (ООО «Бест Оил Компани»), Майоровской (ООО «Надрапростир»), Давидовско-Лелюховской (ООО «Гео Вертикаль») и Клюшниковской (ООО «Инфо Гео Тренд»).



Контроль за выполнением решения СНБО на главу ведомства Алексея Данилова.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.

19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.