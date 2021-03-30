За минувшие сутки, 29 марта, украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе.



Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, боевики открывали огонь по позициям ВСУ в районе Зайцево, Светлодарска, Широкино, Марьинка и Старогнатовки.



Также подчеркивается, что накануне заседания Трехсторонней контактной группы НВФ провели «ряд провокаций» вдоль всей линии разграничения.



«С наступлением благоприятных погодных условий, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево», — сказано в сводке.



В свою очередь группировка «ДНР» обвинила ВСУ в трех нарушениях режима «тишины» за 29 марта. Подчеркивается, что огонь велся по позициям у Зайцево (южное), Александровки, Саханки.



Боевики «ЛНР» заявили о двух нарушениях режима прекращения огня: у Лозового и Золотого-5.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 28 марта 2021-го зафиксировала не менее не менее 13 751 нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе 4 830 взрывов, 1 654 неопределенных пролетевших боеприпаса, 167 вспышек дульного пламени, 70 осветительных ракет, а также не менее 7 030 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.