Россия содержит на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей два армейских корпуса в состоянии боевой готовности, а также готовые к переброске войска в Ростовской области. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде во вторник сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.



Он рассказал, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты 1-й и 2-й армейские корпуса РФ в составе 14 боевых бригад и подразделений обеспечения общей численностью около 28000 человек, действующих при поддержке российских регулярных войск, на командных должностях в которых находятся кадровые офицеры Вооруженных сил РФ.



Кроме того, для подготовки специалистов специальных разведывательных подразделений в ОРДЛО находится аппарат военных советников и инструкторов ВС РФ общей численностью более 2000 человек.



«На территории Ростовской области РФ дополнительно содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, что обеспечивает минимально необходимый комплекс мер неотложного реагирования на возможные военные действия со стороны Украины», – подчеркнул Хомчак.



По его словам, сейчас приоритетными задачами российско-оккупационных войск в ОРДЛО остаются: поддержание готовности 1-го и 2-го армейских корпусов к активным действиям путем постоянных тренировок с приведением частей подразделений в высшую степень боевой готовности, в ходе которых отрабатываются как наступательные, так и оборонительные действия; накопление материально-технических запасов для обеспечения таких действий; создание и подготовка моблизационного резерва, проведение сборов с резервистами.



Главнокомандующий ВСУ добавил, что Россия продолжает активную логистическую поддержку временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, с начала текущего года с территории РФ туда перемещено около 19000 тонн топлива, 335 тонн боеприпасов, а также автомобили, танки, реактивные системы залпового огня и другая спецтехника.