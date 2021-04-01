Боевики 31 марта запретили патрулю миссии ОБСЕ проезд на блокпосте возле Александровки Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Патруль миссии, который выехал из Донецка, прибыл на блокпост вооруженных формирований вблизи поселка Александровка, чтобы провести обмен прицепами с другим патрулем, который прибывал из подконтрольных правительству районов.



«В 12:44 член вооруженных формирований подошел к первому патрулю миссии и попросил наблюдателей открыть прицепы для проведения визуального осмотра. Сотрудники СММ отказались это сделать и остались на блокпосте», — говорится в отчете.



Автомобили не пропускали еще в течение часа. Затем, в 13:55 одному из автомобилей патруля разрешили пересечь участок местности, на котором размещен этот блокпост, чтобы на нулевом блокпосте наблюдатели в этом автомобиле смогли встретиться с другими наблюдателями на автомобиле СММ, который выехал из подконтрольных правительству районов, и обменяться дипломатической почтой.



После обмена дипломатической почтой первый автомобиль вернулся на блокпост вблизи Александровки, где ожидали остальные члены патруля в автомобилях миссии.



В 14:17 этот патруль покинул блокпост и вернулся в Донецк.



В миссии подчеркнули, что такие запреты на блокпостах вооруженных формирований ограничивают свободу передвижения СММ через линию соприкосновения, препятствуя выполнению мандата Миссии.



В течение последних недель патрули ОБСЕ дважды сталкивались с аналогичными запретами на блокпосте вооруженных формирований вблизи Еленовки Донецкой области.