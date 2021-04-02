Государственная пограничная служба Украины не фиксировала российскую авиацию непосредственно у границы страны. При этом в ведомстве не исключают, что полет мог происходить на определенном расстоянии от границы.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.



«Непосредственно рядом линии границы перемещение большой группы авиации РФ не фиксировалось. Но не исключается, что это могло происходить на определенном расстоянии от границы, поскольку отдельные сообщения, со ссылкой на очевидцев, отмечают, что это происходило в Белогорском районе Ростовской области РФ», — сказал он.



Так спикер ГПСУ прокомментировал публикацию в соцсетях видео полета российских вертолетов в сторону, как утверждает автор ролика, Украины.

16 марта украинские пограничники в Сумской области зафиксировали полет российского военного вертолета Ми-8, который расценили как нарушение воздушного пространства Украины.



При этом Воздушные силы Украины не смогли подтвердить факт нарушения российским вертолетом госграницы страны. Там отметили, что вертолет зашел в украинское пространство только на 50 метров, что не является нарушением.



Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.