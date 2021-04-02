В Киевской области с 5 апреля начнут действовать усиленные противоэпидемические мероприятия. Об этом по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.



Он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в области сложная, но положение в районах разное.



«Высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных громадах ситуация также очень разная», – цитирует Володина пресс-служба Киевской ОГА.



Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля ввести следующие меры:

рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

разрешить местным органам власти с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50% от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства и определенного в его регистрационных документах;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

«Каждая громада должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории. Прошу с пониманием относиться к принятым мерам и продолжать придерживаться санитарных норм. Благодаря этому мы сможем минимизировать дискомфорт наших жителей и уменьшить загруженность госпитальных баз», – резюмировал Василий Володин.

Киев с понедельника, 5 апреля, ужесточает карантин в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса. Ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля. В частности, будут закрыты школы и детские сады. Весь общественный транспорт, включая метро, будет работать по специальным пропускам пассажиров.