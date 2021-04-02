Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Киевской области с 5 апреля усиливают карантин

02 апреля 2021, 17:18

В Киевской области с 5 апреля усиливают карантин

В Киевской области с 5 апреля начнут действовать усиленные противоэпидемические мероприятия. Об этом по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в области сложная, но положение в районах разное.

«Высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных громадах ситуация также очень разная», – цитирует Володина пресс-служба Киевской ОГА.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля ввести следующие меры:

  • рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • разрешить местным органам власти с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50% от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства и определенного в его регистрационных документах;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

«Каждая громада должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории. Прошу с пониманием относиться к принятым мерам и продолжать придерживаться санитарных норм. Благодаря этому мы сможем минимизировать дискомфорт наших жителей и уменьшить загруженность госпитальных баз», – резюмировал Василий Володин.

Киев с понедельника, 5 апреля, ужесточает карантин в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса. Ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля. В частности, будут закрыты школы и детские сады. Весь общественный транспорт, включая метро, будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Читайте также:

В Украине выявили почти 20 тысяч заболевших ковидом за сутки и 433 умерших. Это новые рекорды

Еще по теме

Места
киевская область
Прочее
Карантин

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета над неподконтрольной Луганщиной
12:05
В «ДНР» назвали число погибших в своих рядах за годы конфликта
11:03
«ДНР»: 145 новых случаев COVID-19, восемь пациентов умерли
09:23
Три жителя ОРЛО умерли от COVID-19, еще 47 заболели, заявили в «ЛНР»
09:16
Убийство мирного жителя под Донецком: ОБСЕ рассказала подробности
21:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 апреля
20:53
«ЛНР» набирает жителей ОРЛО для обучения военным специальностям. Это похоже на срочную службу
19:12
Красный Крест доставил в Луганск лекарства и тесты на COVID-19
17:32
Боевики снова запретили проезд патрулю ОБСЕ на блокпосте возле Александровки
13:08
Двое рабочих отравились газом на заводе «ДНР» в Енакиево
11:05
В ОРДЛО за сутки зарегистрировали более 150 случаев коронавируса
09:38
«ДНР» на один день откроет КПВВ под Донецком 2 апреля
09:38
Стреляли вчера, стреляют сегодня: сводка нарушений перемирия на Донбассе
09:17
ОБСЕ зафиксировала новые мины у Бетманово, Василевки и Спартака
22:58
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на юге Донетчины
все новости
18:28
Донбасс, Крым, реформы: О чем Зеленский говорил с Байденом
18:26
В Мариуполе пытались украсть вакцину от коронавируса
18:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета над неподконтрольной Луганщиной
17:56
«Пока нецелесообразно оживлять движение». Кириленко – о перспективе открытия КПВВ на Донетчине
17:28
Байден поговорил по телефону с Зеленским
17:18
В Киевской области с 5 апреля усиливают карантин
16:51
В Минсоцполитики рассказали, сколько жителей ОРДЛО получают украинскую пенсию
16:49
На Луганщине от COVID-19 умерли еще 12 человек
16:45
Зеленский назначил руководительницу Центра противодействия дезинформации
16:33
Мариуполь – Урзуф и другие: Донетчина вошла в пятерку областей с наибольшим бюджетом на ремонт дорог
16:25
Взрыв моста, убийство сотрудника СБУ и похищение людей: задержан один из бывших лидеров боевиков «ЛНР»
16:16
В Краматорске будут судить женщину за подделку справок о тестировании на коронавирус
15:50
Будет решать следствие и суд: Кириленко рассказал о ситуации с «Донецкоблгазом»
15:43
На Донбассе сегодня ранен украинский военный
15:20
В Госдуме РФ заговорили о вводе войск для «защиты» жителей Донбасса
все новости
ВИДЕО
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05
Поездка в молодую «республику»: Впечатления от Луганска и Алчевска ►
30 марта, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция