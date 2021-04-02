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В Мариуполе пытались украсть вакцину от коронавируса

02 апреля 2021, 18:26

В Мариуполе пытались украсть вакцину от коронавируса

В Мариуполе полиция по «горячим следам» задержала мужчин, которые пытались украсть вакцину от COVID-19, передает 0629.

Инцидент произошел 1 апреля в Центре первичной медико-санитарной помощи №2 Мариуполя. Из дневного стационара поликлиники были похищены несколько доз вакцины CoviShield, предназначенной для вакцинации мариупольцев в возрасте 80+.

Как рассказал директор ЦПМСП №2 Евгений Матвеев, в 10 утра в больнице должны были проводить вакцинацию мариупольцев, возрастом старше 80 лет. Специально для них были подготовлены дозы вакцины.

«В прививочном кабинете находилась медсестра. В этот момент в кабинет зашли двое мужчин, которые сообщили, что их товарищу плохо в коридоре и ему срочно нужна медицинская помощь. Наша медсестра вышла в коридор и стала звать других медиков», – рассказал Матвеев.

Спустя пару минут мужчина заявил, что ему стало легче. Он поднялся и направился к выходу.

Однако уже в кабинете медсестра обнаружила, что бокс с вакцинами – пустой. Она тут же доложила о ситуации главной медсестре и главному врачу, а также вызвала полицию.

«Мы считаем, что один из двух мужчин, которые зашли в кабинет, и украл вакцины», - отметил Матвеев.

Полиция по «горячим следам», в течение 20 минут, задержала подозреваемых. Они пытались скрыться от правоохранителей на автомобиле «Дэу Ланос» серого цвета. 

Предварительно установлено, что злоумышленники похитили вакцины с целью их дальнейшего уничтожения. Один из задержанных пояснил, что принадлежит к так называемой группе «антипрививочников» и считает, что цель вакцины – уничтожить пожилое население Мариуполя. 

Правоохранители рассматривают еще одну версию – кражу вакцины с целью сбыта. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража с проникновением, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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