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«ТВ-глушилки Порошенко-Турчинова» оказались неэффективными, заявил глава ДонОГА

02 апреля 2021, 18:54

«ТВ-глушилки Порошенко-Турчинова» оказались неэффективными, заявил глава ДонОГА

Установки по глушению ТВ-сигнала, которые были оборудованы на Донетчине в 2017 году, оказались неэффективными. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в ходе слушаний Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на тему: «Об обеспечении стабильного украинского вещания на временно оккупированных и пограничных территориях Украины» в пятницу.

Он отметил, что решением Совета национальной безопасности и обороны от 3 мая 2017 года чиновники отчитались на тот момент президенту Петру Порошенко о том, что установлена вышка, и основные деньги из предусмотренных на это более 50 миллионов гривен потрачены на глушение сигнала.

«Я не буду оценивать, какие средства были закуплены на эту сумму, но их радиус действия составлял 20-30 километров. Дальше как происходит. Вышка 190 м в Горняке (район Торецка, подконтрольная Украине часть Донецкой области – Ред.), сигнал до 5+ кВт мы повышаем, а в Донецке – вышка 360 м, техника и техническое оснащение оккупантов и Российской Федерации значительно сильнее. Мы усиливаем сигнал – они еще усиливают сигнал глушения», – рассказал Кириленко.

Он подчеркнул, что прежде, чем строить новую вышку для вещания на оккупированные территории, нужно предусмотреть, как она будет обеспечиваться  устойчивым радиосигналом.

По словам главы области, сейчас рассматриваются возможные локации для размещения новой вышки.

«Теоретически мы найдем эту точку, где можно разместить эту вышку. Дальше мы уже будем разговаривать, какой сигнал мы будем туда подавать и какая будет наша риторика, чтобы "перехватить" тех людей, которые находятся на временно оккупированной территории», – добавил Павел Кириленко.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в обсуждении данной темы напомнил, что еще год назад обращался в Кабмин и СНБО с просьбой закупить у производителя в Харькове мобильные системы глушения, которые устанавливаются на грузовые автомобили. По словам Гайдая, их можно было бы разместить вдоль линии соприкосновения и полностью глушить сигнал с временно оккупированных территорий.  

Система противодействия «антиукраинскому вещанию и российской информационной агрессии» была запущена в апреле 2018 года. Сообщалось, что она должна блокировать аналоговые, цифровые, телевизионные сигналы, которые поступают с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Под информационную защиту попадали 150 населенных пунктов вдоль линии разграничения на Донбассе.

В январе 2020 года глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявлял, что на востоке Украины вскоре могут заработать мобильные комплексы по глушению сигнала сепаратистских телеканалов и радиостанций. По его словам, детали проекта являются военной тайной.

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Вещание российские телеканалы

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