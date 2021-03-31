Стали известны имена 10 крупнейших контрабандистов, против которых решением Совета нацбезопасности и обороны 2 апреля введены санкции. Список опубликовал ZN.UA. Позже имена этих людей назвал секретарь СНБО Алексей Данилов в программе «Свобода слова Савика Шустера».
По данным издания, под санкции попали:
По словам президента Владимира Зеленского, их счета и имущество заблокированы.
Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.
Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.