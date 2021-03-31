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Стали известны имена 10 контрабандистов, против которых ввел санкции СНБО

Обновлено
02 апреля 2021, 21:39

Стали известны имена 10 контрабандистов, против которых ввел санкции СНБО

Стали известны имена 10 крупнейших контрабандистов, против которых решением Совета нацбезопасности и обороны 2 апреля введены санкции. Список опубликовал ZN.UA. Позже имена этих людей назвал секретарь СНБО Алексей Данилов в программе «Свобода слова Савика Шустера».

По данным издания, под санкции попали:

  1. Альперин Вадим Александрович
  2. Чудаков Александр Леонидович
  3. Шерман Виктор Бенедиктович
  4. Кравченко Александр Николаевич
  5. Дидух Владимир Степанович
  6. Бокало Иван Васильевич
  7. Пересоляк Валерий Иванович
  8. Кушнир Юрий Радулович
  9. Фирманюк Орест Игоревич
  10. Ереминчук Александр Владимирович.

По словам президента Владимира Зеленского, их счета и имущество заблокированы.

Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.

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