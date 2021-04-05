На Донбассе зафиксировали только один обстрел за воскресенье

За прошедшие сутки, 4 апреля, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Как уточняется, недалеко от населенного пункта Пивденне НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



С начала текущих суток, 5 апреля, боевики на Донбассе «режим тишины» не нарушали, добавили в штабе.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелов за минувшие сутки не зафиксировали.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.