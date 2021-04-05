Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе зафиксировали только один обстрел за воскресенье

05 апреля 2021, 08:18

На Донбассе зафиксировали только один обстрел за воскресенье

За прошедшие сутки, 4 апреля, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как уточняется, недалеко от населенного пункта Пивденне НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 апреля, боевики на Донбассе «режим тишины» не нарушали, добавили в штабе.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелов за минувшие сутки не зафиксировали.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:18
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 332-х
22:45
Донбасс. Итоги недели 29 марта - 4 апреля
15:33
В «ЛНР» заявили о подрыве мужчины на взрывном устройстве
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
16:35
«ДНР»: 219 новых случаев ковида, 9 смертей
15:47
«ДНР» заявила о гибели ребенка в поселке под Углегорском в результате взрыва
11:25
«ЛНР» подсчитала 27 новых случаев ковида и три смерти
23:17
«ЛНР» разрешила детям заниматься в школах, но есть условия
20:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 апреля
18:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета над неподконтрольной Луганщиной
12:05
В «ДНР» назвали число погибших в своих рядах за годы конфликта
11:03
«ДНР»: 145 новых случаев COVID-19, восемь пациентов умерли
все новости
12:36
У Кремля нет подтвержденных данных о гибели ребенка на Донбассе: Поверили «ДНР» на слово
12:10
Исчезновение судьи Чауса: президент Молдовы отреагировала
11:37
Более 250 заболевших ковидом выявили в Донецкой области за сутки
11:10
«Все, кто хотели, уехали?» Правозащитники покажут десять мультфильмов о жителях неподконтрольного Донбасса и Крыма
10:25
В Киеве начался «транспортный локдаун»: столицу парализовали пробки
09:38
Главы МИД стран ЕС обсудят военную активность России вокруг Украины — итоги разговора Кулебы с Боррелем
09:18
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 332-х
08:29
10 179 случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
08:18
На Донбассе зафиксировали только один обстрел за воскресенье
22:45
Донбасс. Итоги недели 29 марта - 4 апреля
21:22
У Зеленского назвали русский язык «частью культурного разнообразия» Украины
18:05
Президент ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов и «Россотрудничества»
17:53
В Луганской области выявили 56 новых случаев коронавируса
17:17
Зеленский подписал указ о вакцинации населения от ковида
16:29
Коронавирус на Донетчине: Лаборатории сообщили о почти 700 заболевших
все новости
ВИДЕО
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция