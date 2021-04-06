В Краматорске решили разморозить ледовую арену, которую торжественно открыли всего месяц назад. Лед восстановят после того, как заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, заявил городской голова Александр Гончаренко.



Во время аппаратного совещания сегодня, 6 апреля, мэр Краматорска дал распоряжение КП «Мост» отключить электроэнергию на ледовой арене «Краматорск».



«Две недели арена закрыта для посещения. Мы все видим и понимаем ситуацию с пандемией. Шансы, что посетители вскоре пойдут на арену, – низкие. Мы уже понимаем, что содержание ледового покрытия стоит КП "Мост" примерно 600 000 гривен в месяц. И это только электроэнергия. Поэтому прекращайте немедленно потребление электроэнергии и "сливайте воду"», – заявил Гончаренко.



Он добавил, что если пандемия пойдет на спад – содержание ледового покрытия будет восстановлено. «А сейчас это нецелесообразно», – подчеркнул мэр Краматорска.



По данным городского отдела здравоохранения на 6 апреля, за неделю среди жителей Краматорска выявлено 868 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (на прошлой неделе было зафиксировано 969). В городских больницах с диагнозом пневмония находится 179 человек, из них подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 138 пациентов, остальные ждут результатов анализа.

Строительство ледовой арены в Краматорске началось еще в 2016 году, но объект превратился в долгострой. В 2020 году работы удалось активизировать, и уже осенью арена была готова принимать посетителей. 5 марта 2021 года арену торжественно открыли и для профессиональных хоккеистов, и для любителей катания на коньках.