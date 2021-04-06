Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры «заместителю министра информации ДНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Досудебным расследованием установлено, что 39-летний житель Донецка с ноября 2017 года занимает должность «заместителя министра информации ДНР».



По сведениям прокуратуры, в его обязанности входит обеспечение информационной политики оккупационной администрации РФ в Донецкой области, контроль за деятельностью массовых коммуникаций, телевидения, радио, полиграфических и издательских организаций.



«Находясь на указанной должности, правонарушитель проводит пропагандистскую работу по формированию среди местного населения мнения о легитимной деятельности так называемой "ДНР" и героизации преступных действий представителей НВФ РФ», – отмечают в прокуратуре.



Согласно информации на сепаратистских сайтах, должность «заместителя министра информации ДНР» занимает Ольхин Артем Борисович.