Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила включить Хмельницкую и Запорожскую области в «красную» зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.



«Государственная комиссия решила установить: с 0.00 9 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Также применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности», – написал Немчинов.



Сейчас в «красной» зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы — в «оранжевой» зоне, кроме Херсонской области, которая остается единственным «желтым» регионом.