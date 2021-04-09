Более 800 переселенцев обеспечат социальным жильем в 2021 году в рамках программы софинансирования покупки квартир. Об этом сообщает телеканал «Дом» в сюжете.



Согласно этой программе, жилье для внутренне перемещенных лиц покупается за счет государства и местной власти (70% стоимости оплачивает государство, 30% — из местных бюджетов). Жилье дается во временное пользование, но на бесплатной основе — жильцы платят только за коммунальные услуги. Если через год нет проблем с выплатами коммунальных услуг, нет жалоб от соседей и так далее, договор могут пролонгировать.



Купленные квартиры остаются в коммунальной собственности органов местного самоуправления. Люди могут пользоваться ими, пока не улучшат свои жилищные условия. В 2021 году выделено 125 миллионов гривен на покупку такого жилья. Таким образом, в Донецкой области в этом году приобретут 49 квартир для переселенцев, а по всей Украине социальным жильем планируют обеспечить 850 человек.

Проект «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины» предусматривает привлечение финансовой помощи в размере 22,1 миллионов евро для строительства 500 квартир и приобретения 60 квартир на вторичном рынке в Краматорске и Северодонецке. Такое жилье планируется предоставлять ВПЛ в аренду за умеренную арендную плату с последующим правом выкупа.