В Донецкой области резко ухудшилась ситуация с пожарами в природных экосистемах и на открытых территориях. Только за прошедшие сутки, 11 апреля, спасатели 92 раза привлекались к ликвидации пожаров, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



В ведомстве связывают увеличение числа возгораний на открытых территориях с весенним потеплением.



В частности, 11 апреля на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. 2 Кальчик в Мариуполе. На месте спасатели выяснили, что горит камыш на открытой территории. Огнем уничтожено 4,5 га.



Под Краматорском в тот же день произошли пожары в поселке Малотарановка, где огнем было уничтожено 2 га сухой травы, и в селе Сергеевка, где в результате пожара уничтожено 5 га сухой травы и камыша.



«Это лишь несколько примеров пожаров. Масштабы впечатляют. Каждое возгорание – это не только уничтоженная сухая растительность, но и колоссальный вред окружающей среде и опасность для людей», – подчеркивают в областном управлении ГСЧС.

На Луганщине произошла серия поджогов сухостоя и леса. По данным Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области, за сутки 11 апреля спасатели Луганщины осуществили 48 выездов на ликвидацию возгорания сухой травы, мусора и камыша, общей площадью 125,81 га. Больше всего от пожаров пострадали Северодонецкий, Сватовский и Старобельский районы.