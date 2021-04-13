С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Вблизи Пивденного боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра. В районе Первомайского стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Майорска беспилотник боевиков сбросил гранаты на позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.



Еще двое военных ВСУ получили ранения. Им оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.



На обстрелы военные ВСУ открывали ответный огонь, отметили в штабе.



Обо всех фактах нарушений уведомлены представители ОБСЕ.