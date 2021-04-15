СНБО введет санкции против еще 12 контрабандистов

Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции против еще 12 контрабандистов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО в четверг.



Санкции будут применяться в отношении 12 физических и юридических лиц.



«И это тоже не финал. За 30 лет у нас действительно появился такой пласт контрабандистов. Такое чувство, что это уже как отдельная профессия, хотя государство на нее заказ не делало», – пошутил президент.



Он отметил, что контрабандистами занимается СБУ, выясняют, кто из них имеет сколько паспортов.



«Многие из них имеют два или три гражданства. Думаю, мы с этим разберемся достаточно быстро», – сказал Зеленский.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 10 крупнейших контрабандистов.