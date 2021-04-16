В Бахмуте карантин «оранжевой» зоны продлили до 10 мая

В Бахмуте местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решила продлить до 10 мая включительно действие ограничений «оранжевого» уровня эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



В частности, комиссия решила продолжить на территории Бахмутской объединенной территориальной громады:



– дистанционную форму обучения всех учреждений общего среднего образования (кроме учреждений дошкольного образования);



– запрет на проведение во внешкольных учреждениях и школах внеклассных мероприятий, работу спортивных секций и кружков;



– запрет на работу спортивных секций и кружков в детско-юношеских спортивных школах и учреждениях, все плановые спортивные соревнования проводить без зрителей и болельщиков;



– запрет на проведение во внешкольных учреждениях всех детских культурно-массовых мероприятий (развлекательных, учебных, социальных и других).



В то же время кафе, барам, ресторанам с 17 апреля разрешили принимать посетителей на летних площадках. Но в помещениях им по-прежнему обслуживать клиентов нельзя, и этот запрет будет действовать до принятия решения об отмене ограничений.