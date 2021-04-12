Донецкая область до пятницы, 16 апреля, остается в «оранжевой» зоне. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



По его словам, такое решение было принято на состоявшемся в понедельник внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



«Комиссия учла то обстоятельство, что медицинская система Донетчины имеет запас прочности и способна эффективно оказывать помощь населению даже при условии ухудшения эпидситуации», – отметил Кириленко.



В то же время госкомиссия поручила областной власти увеличить количество тестов методом ПЦР и экспресс-тестирования; обеспечить расширение коечного фонда для госпитализации больных коронавирусом до рекомендованного министерством здравоохранения показателя 50% от всего коечного фонда и обеспечить кислородом 80% мест для больных с ковидом.



Кроме того, в регионе должны обеспечить ежедневную оценку эпидемической ситуации на уровне ОТГ и при необходимости ввести дополнительные ограничительные меры по сдерживанию распространения COVID-19.