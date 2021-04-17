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Коронавирус на Донетчине забрал жизни еще 26 человек. За сутки – 741 новый случай

17 апреля 2021, 20:38

Коронавирус на Донетчине забрал жизни еще 26 человек. За сутки – 741 новый случай

В течение последних нескольких дней от коронавируса в Донецкой области умерли еще 26 человек. За минувшие сутки, 16 апреля, в регионе подтвердили 741 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.  

Летальные случаи зафиксированы: 19 в Мариупольской территориальной громаде, три в Краматорской ТГ, два в Бахмутской ТГ, по одному в Сартанской и Белозерской ТГ.

За пятницу, 16 апреля, лаборатории сообщили о еще 741 заболевшем ковидом, среди которых 34 ребенка.

Большинство новых случаев заражения выявлены в Мариупольской (231), Краматорской (132), Покровской (57), Константиновской (40), Соледарской (38), Селидовской (31) и Дружковской (30) громадах.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 71 395 случаев COVID-19. Из них 52 239 человек выздоровели, 1529 – умерли.

За прошедшие сутки, 16 апреля, в Украине зафиксировали 14 984 новых случая заболевания COVID-19. При этом 9 736 пациентов выздоровели, 440 — умерли. 

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коронавирус
Места
Донецкая область

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