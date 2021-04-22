Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста направил в неподконтрольные властям районы Донбасса гуманитарный груз весом 203 тонны. Об этом сообщает ГПСУ.



Двенадцать автомобилей пересекли линию разграничения 21 апреля в КПВВ «Счастье», а семь — в КПВВ «Новотроицкое»



Грузовики перевозили продуктовые наборы, хозяйственные изделия, семена, строительные материалы, мебель, матрасы, медикаменты и предметы медицинского назначения.



Отметим, что перемещение гуманитарных грузов в этих двух контрольных пунктах происходит регулярно. В то же время ежедневное движение для граждан этими дорожными коридорами до сих пор заблокирован российско-оккупационными войсками.