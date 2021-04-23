Больше других: Донецкая область получит из Фонда регионального развития 1 миллиард гривен

В 2021 году из Фонда регионального развития будут финансироваться 246 проектов на общую сумму 4,5 миллиарда гривен. Донецкая область получит из этого финансирования больше, чем другие регионы. Об этом рассказал заместитель министра громад и территорий Иван Лукеря в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом».



«Больше всего финансируется Донецкая область. На проекты развития социальной инфраструктуры и проекты "Большого строительства" в Донецкой области в этом году выделяется из госбюджета и областного бюджета 1 миллиард гривен. Это 35 больших проектов, включая решение проблемы с водой на Донбассе», – отметил Лукеря.



Он также рассказал, что некоторые области получают намного меньше финансирования из-за меньшего количества населения или отсутствия подходящих «сильных» проектов.



«Конечно, финансирование не бесконечное. Ресурсы Фонда регионального развития ограничены. В этом году выделено 4,5 миллиардов гривен на всю страну. В следующем году планируется не менее 10 миллиардов», – добавил замминистра.