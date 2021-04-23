Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Больше других: Донецкая область получит из Фонда регионального развития 1 миллиард гривен

23 апреля 2021, 17:57

Больше других: Донецкая область получит из Фонда регионального развития 1 миллиард гривен

В 2021 году из Фонда регионального развития будут финансироваться 246 проектов на общую сумму 4,5 миллиарда гривен. Донецкая область получит из этого финансирования больше, чем другие регионы. Об этом рассказал заместитель министра громад и территорий Иван Лукеря в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом».

«Больше всего финансируется Донецкая область. На проекты развития социальной инфраструктуры и проекты "Большого строительства" в Донецкой области в этом году выделяется из госбюджета и областного бюджета 1 миллиард гривен. Это 35 больших проектов, включая решение проблемы с водой на Донбассе», – отметил Лукеря. 

Он также рассказал, что некоторые области получают намного меньше финансирования из-за меньшего количества населения или отсутствия подходящих «сильных» проектов. 

«Конечно, финансирование не бесконечное. Ресурсы Фонда регионального развития ограничены. В этом году выделено 4,5 миллиардов гривен на всю страну. В следующем году планируется не менее 10 миллиардов», – добавил замминистра.

Читайте также:

Донетчина признана лидером социальных проектов «Большого строительства» в 2020 году

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Большое строительство

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:56
«ЛНР» отменила массовые первомайские мероприятия из-за COVID-19
14:37
«ДНР» лишила свободы на 2,5 года женщину за критику «республики» в соцсетях
11:04
«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19
09:16
«ЛНР»: Пятеро пациентов умерли от COVID-19, еще 23 новых заболевших
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
17:04
93% случаев ограничений в работе ОБСЕ произошли в ОРДЛО
16:20
«ДНР»: В Донецке ранен мирный житель
14:02
Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи
13:22
На «русском» форуме в Донецке – только Пушилин. Пасечник не приехал
11:46
«ДНР» снова откроет «Еленовку» на один день для проезда
11:28
«ДНР»: 189 заболевших и 13 умерших от COVID-19
10:20
«ЛНР»: Погиб работник углеперерабатывающего предприятия
08:38
Боевики вывели на позиции «Грады»
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 апреля
17:42
«Это мера безопасности». В «ДНР» объяснили, почему нужен их «паспорт» для получения гражданства РФ 
все новости
20:05
Кравчук озвучил условие, при котором возникнет необходимость разрыва дипломатических отношений с Россией
19:37
Профильный комитет Верховной Рады согласовал государственный оборонный заказ на три года
19:30
Байдену понравились слова Путина в защиту экологии
19:00
СБУ: Чиновники Госгеокадастра незаконно передавали гектары «элитной» земли на Донетчине
18:51
Предложение РФ о переговорах с участием «Л-ДНР» может размыть саму их идею, заявили у Зеленского
18:29
Символ памяти и примирения: На Луганщине установят первый из мемориальных колоколов, о которых говорил Зеленский
17:57
Больше других: Донецкая область получит из Фонда регионального развития 1 миллиард гривен
17:15
Спецпроект. Отдых на Азовском побережье: В Урзуфе готовятся к курортному сезону
17:13
В пункте пропуска «Меловое» на границе с РФ построят новый терминал
16:56
«ЛНР» отменила массовые первомайские мероприятия из-за COVID-19
16:49
Прокуратура Донетчины начала расследование в связи с обстрелом дома многодетной семьи
16:22
Изготавливали наркотики и переправляли в ОРДЛО: СБУ заблокировала межрегиональную группировку
16:12
РФ предлагает Германии и Франции обсудить перемирие на Донбассе при участии Украины и «Л-ДНР»
15:47
На Донетчине под обстрел попал дом многодетной семьи
15:35
На Луганщине от COVID-19 умерли 16 пациентов, еще 244 человека заболели
все новости
ВИДЕО
У нардепа Герасимова нашли незадекларированную виллу в Испании, у Волынца и Шахова — элитную недвижимость в Украине
23 апреля, 09:51
Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►
22 апреля, 21:40
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция