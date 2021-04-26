На Донетчине коронавирусом заразились еще 265 человек

За воскресенье, 25 апреля, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 265 больных COVID-19, среди которых 12 детей. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



133 случая COVID-19 зафиксировано в Мариупольской громаде, 38 — в Краматорской ТГ, 19 — в Марьинской ТГ, 15 — в Добропольской ТГ, по 14 — в Никольской и Кураховской ТГ, 9 — в Угледарской ТГ, по 8 — в Покровской и Мангушской ТГ, 4 — в Дружковской ТГ, 3 — в Славянской ТГ.



Кроме этого, в Славянской ТГ произошел летальный случай от коронавируса.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины выявлено 76 858 случаев COVID-19. Из них 57 925 человек выздоровели, 1647 — умерли.

За воскресенье, 25 апреля, в Украине выявили 5 062 случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 6 910 человек, а умерли 195 человек.