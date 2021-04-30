Выходные и праздники в мае: Сколько дней будут отдыхать украинцы

В этом году на май приходятся пасхальные праздники, потому украинцев ждут длинные выходные.



Согласно календарю официальных праздников, размещенному на сайте Верховной Рады, всего в мае будет 13 выходных и 18 рабочих дней, в том числе дополнительные выходные – 3, 4 и 10 мая.



Первые майские выходные – это четыре дня подряд. Поскольку День труда и Пасха приходятся на 1 и 2 мая, выходные перенесут на 3 и 4 мая.



Следующие выходные тоже будут длинными, три дня подряд – с 8 по 10 мая. Так как День победы приходится на воскресенье, выходной перенесен на 10 мая.