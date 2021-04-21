«ДНР» хочет отменить комендантский час в выходные дни летом. При этом говорит об «угрозе наступления ВСУ»

Группировка «ДНР» планирует отменить комендантский час в выходные дни летом. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.



«На летний период мы планируем отмену комендантского часа в выходные дни — в субботу и воскресенье», — сказал он в интервью российскому госканалу RT.



Пушилин не исключил полную отмену комендантского часа в будущем, отметив, что от него «больше всех страдает молодежь».



Также он напомнил, что комендантский час отменят на майские праздники.



При этом ранее в этом же интервью Пушилин заявил, что «Украина в любой момент готова пойти в наступление», объяснив этим подготовку бомбоубежищ и закладывание мешками с песком админзданий.