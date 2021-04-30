«ДНР» установила уголовную ответственность за клевету в интернете

Группировка «ДНР» вводит уголовную ответственность за клевету в интернете. «Закон» об этом принял сегодня «народный совет ДНР», сообщается на его сайте.



«Устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», – заявила автор «законопроекта» Наталья Полянская.



Согласно «документу», дополнения вносятся в «уголовный кодекс ДНР», а также дополнен перечень возможных наказаний за совершение указанных «преступлений».

Ранее группировка «ЛНР» установила уголовную ответственность за распространение клеветы в интернете, в том числе на сайтах, которые не контролирует формирование.