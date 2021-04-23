«ДНР» лишила свободы на 2,5 года женщину за критику «республики» в соцсетях

Так называемый «Буденновский межрайонный суд Донецка» группировки «ДНР» приговорил к 2,5 годам заключения женщину за «публичные призывы к экстремистской деятельности». Об этом сообщает «генеральная прокуратура ДНР».



В сообщении названа фамилия и инициалы женщины – Фоменко О.М.



В «ДНР» утверждают, что в период с августа 2018 года по июль 2019 года она якобы размещала в интернете публикации с высказываниями, «направленными на возбуждение расовой, национальной и религиозной розни, а также на насильственное изменение основ конституционного строя и безопасности ДНР».



Женщину приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы «с отбыванием наказания в колонии-поселении».