Кравчук рассказал, почему не удалось договориться о «пасхальном перемирии» на Донбассе

Документ о восстановлении режима тишины на Донбассе не согласовали, потому что Россия хотела включить в число подписантов ОРДЛО как сторону конфликта. Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью «НВ».



По его словам, согласование как таковое никто не блокировал, более того, проект документа предложила российская сторона, и там не было больших проблем по содержанию. Однако возникли проблемы по субъектности тех, кто будет выполнять задачи по достижению режима прекращения огня и реагированию на его нарушения.



Кравчук пояснил, что договориться в итоге не удалось, потому что Россия и представители ОРДЛО указали в документе: «Украина и ОРДЛО», а это недопустимо.



«То есть они продолжают такую линию, что, мол, Россия не участвует в конфликте, это наш "внутренний вопрос" и мы должны договариваться с ОРДЛО», – отметил глава украинской делегации в ТКГ.



Он уточнил, что украинская сторона предложила подписать этот документ полным составом ТКГ– это ОБСЕ (постоянно действующий представитель), Россия и Украина, и представители ОРДЛО, которые приглашаются на заседание ТКГ и участвуют в заседании.



«Потому что это порядок применения терминологии, уже определенный в минских консультациях и принятии документов в течение почти семи лет. Поэтому здесь нет никаких проблем, все определено, мы ничего нового не вводим. А вот то, что предлагала Россия, — они вводят уже новое… В названии документа ТКГ, а в тексте о Трехсторонней контактной группе забыли, есть только Украина и ОРДЛО. Ну такого же не бывает, это искусственное привязывание ситуации к конкретным категориям, нельзя этого делать. И мы выступили именно против этого», – заключил Кравчук.