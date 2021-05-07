На Луганщине ковидом заболели еще 232 человека, умерли 19 жителей области

В Луганской области за прошлые сутки, 6 мая, лабораторно подтверждено 232 новых случая COVID-19. От осложнений болезни умерли 19 человек. Такие данные сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Больше всего заболевших в Северодонецке – 54 человека, Лисичанске – 38 и Рубежном – 32. Новые случаи зафиксированы также в районах: в Троицком – 21, Старобельском – 20, Новопсковском – 17, Кременском – 10, Марковском и Белокуракинском – по восемь, Попаснянском – шесть, Сватовском и Станично-Луганском – по пять, Новоайдарском – четыре, Беловодском и Меловском – по два.



За сутки в регионе добавилось 19 летальных случаев COVID-19.



За все время исследований на подконтрольной украинской власти территории Луганщины выявлено 24 220 случаев коронавирусной болезни. Из них 19 561 человек выздоровели (в том числе 243 – за последние сутки), 772 – умерли.

За минувшие сутки, 6 мая, в Украине выявили 8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом 3 080 человек выздоровели, а 379 умерли. За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 105 428 человек. Из них 1 731 162 пациента выздоровели, а 45 830 случаев завершились смертью.