В Украине снова растет количество заболевших ковидом

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 8 710 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели – 19 408 человек, умерли 370 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



За все время пандемии коронавирус в стране диагностировали у 2 114 138 человек. Из них 1 750 570 пациента выздоровели, а 46 200 пациентов скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.



На сегодняшний день в Украине привито 857 798 человек. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).