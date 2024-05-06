Россия объявила в розыск Авакова, Климкина, Данилова и Гройсмана

В России объявили в розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Об этом пишут российские издания со ссылкой на базу Министерства внутренних дел России.

Отмечается, что он объявлен в розыск по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Также россияне объявили в розыск бывшего главы Министерства иностранных дел Украины (с 19 июня 2014 по 29 августа 2019) Павла Климкина и 16-го премьер-министра Украины (с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019) Владимира Гройсмана. Кроме того, МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Напомним, в субботу, 4 мая, стало известно, что в российский розыск объявлен действующий и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко.