Из-за атаки россиян в Сумской области было обесточено более 400 тысяч абонентов

Сегодня ночью РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру в Сумской области, из-за чего было обесточено более 400 тысяч абонентов в Сумах и населенных пунктах области. Об этом сообщило министерство энергетики.



«Также обесточивались потребители Харьковской области. По состоянию на утро, часть потребителей удалось частично подключить», — говорится в сообщении минэнерго.



В Сумской области остается без напряжения 91 населенный пункт. Также в Донецкой области оккупанты РФ обстреляли территорию одного из энергетических объектов. Обошлось без пострадавших.



Ранее стало известно, что в результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.