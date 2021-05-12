В Киеве началась акция протеста шахтеров

Митинг шахтеров в Киеве

Сегодня, 12 мая, в Киеве началась всеукраинская акция протеста горняков государственных угольных предприятий. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».



Протестующие сначала пришли под Офис президента с требованием рассчитаться по зарплатным задолженностям, остановить «разрушительные процессы в угольной отрасли» и импорт ресурсов из России и Беларуси.



После ОП люди направились к министерству энергетики.

Ранее в Минэнерго пообещали шахтерам рассчитаться с долгами до конца недели. Средства в объеме 836,5 млн гривен должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.