Мэр Бахмута рассказал, как в громаду привлекли инвестиции вдвое больше бюджета города

В Бахмуте реализуют инвестиционные проекты на сумму свыше 1 миллиарда гривен, что вдвое больше бюджета города. Об этом рассказал городской голова Бахмута Алексей Рева в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, до начала вооруженного конфликта на Донбассе в городе работали 15 иностранных компаний, и инвестиции на душу населения превышали показатели Донецка и Мариуполя.



В связи с событиями 2014 года, сказал Рева, отдельные компании выехали за пределы города и Украины, но тем не менее Бахмут продолжает сотрудничество с компанией НЕФКО, ПРООН, USAID, с Европейским инвестиционным банком.



«В прошлом году мы реализовали 62 объекта на сумму 1 миллиард 60 миллионов гривен при бюджете города 500 миллионов гривен. В этом году реализуем 38 проектов на сумму 1 миллиард 44 миллиона гривен. Это средства госбюджета, областного и местного бюджета, Европейского инвестиционного банка и многих других грантов и фондов», – рассказал Рева.



Он отметил, что инвесторы приходят в рисковый прифронтовой город «под стабильность, под честные прозрачные отношения».



«Инвестора мы "носим на руках". Кстати, в этом году будет еще один инвестиционный проект. "Эпицентр" (сеть строительных гипермаркетов – Ред.) принял решение, на площадке 2 га будут строить объект, где будет создано около 70 рабочих мест с высоким уровнем зарплаты и новыми поступлениями в бюджет», – добавил мэр Бахмута.

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