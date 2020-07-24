Мариуполь привлек 750 миллионов гривен инвестиций на восстановление социальных объектов

Мариуполь привлек 750 миллионов гривен безвозвратных инвестиций. Они поступили в город в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины» по проекту Европейского инвестиционного банка. Об этом говорится на сайте городского совета.



Благодаря сотрудничеству ЕИБ с правительством Украины Мариуполь получит средства на восстановление социально важных объектов инфраструктуры. Это позволит в течение 2020 – 2023гг. реализовать 13 проектов, в числе которых мероприятия по энергосбережению, капитальные ремонты и реконструкции школ, больниц, детских садов и учреждений культуры города.



В частности, среди проектов-участников: административное здание исполкома, ПК «Украинский дом», МТМО, больница №1, реабилитационные центры Левобережного и Центрального районов, детские сады № 110, 114, 32, 106, школы № 7, 15, 27.

Напомним, в Мариуполе начинается реализация проекта по обеспечению города питьевой водой. Кредит на его реализацию выделило правительство Франции.