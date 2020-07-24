Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Мариуполь привлек 750 миллионов гривен инвестиций на восстановление социальных объектов

24 июля 2020, 16:01

Мариуполь привлек 750 миллионов гривен инвестиций на восстановление социальных объектов

Мариуполь привлек 750 миллионов гривен безвозвратных инвестиций. Они поступили в город в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины» по проекту Европейского инвестиционного банка. Об этом говорится на сайте городского совета.

Благодаря сотрудничеству ЕИБ с правительством Украины Мариуполь получит средства на восстановление социально важных объектов инфраструктуры. Это позволит в течение 2020 – 2023гг. реализовать 13 проектов, в числе которых мероприятия по энергосбережению, капитальные ремонты и реконструкции школ, больниц, детских садов и учреждений культуры города.

В частности, среди проектов-участников: административное здание исполкома, ПК «Украинский дом», МТМО, больница №1, реабилитационные центры Левобережного и Центрального районов, детские сады № 110, 114, 32, 106, школы № 7, 15, 27.

Напомним, в Мариуполе начинается реализация проекта по обеспечению города питьевой водой. Кредит на его реализацию выделило правительство Франции.

ТЕГИ

Места
Мариуполь
Прочее
Инвестиции Еиб Европейский инвестиционный банк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:07
Бывший главный санврач России пренебрег карантином в Донецке
12:55
День открытой «Еленовки»: ситуация на КПВВ под Донецком
12:22
«ДНР» подтвердила, что будет открывать КПВВ под Донецком дважды в неделю
11:54
«ДНР» не хочет, чтобы «нормандская четверка» подписала договоренности о перемирии
11:17
«ДНР» зафиксировала 36 заболевших и одну смерть от COVID-19 за сутки
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:08
«ДНР» в пятницу откроет пункт пропуска «Еленовка» на один день
20:25
В «ЛНР» рассказали о вспышке COVID-19 в Лутугино
17:52
«ЛНР» отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из России
14:07
Красный крест отправил гуманитарную помощь в Донецк
12:29
В Горловке начался ремонт поврежденной магистрали канала «Северский Донец — Донбасс»
11:46
«ДНР» за сутки зарегистрировала 25 новых случаев коронавируса и одну смерть
10:24
В «ЛНР» заявили о трех новых случаях инфицирования коронавирусом 
09:08
ОБСЕ зафиксировала передвижение военной колонны у границы с Россией на Донбассе
23:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
17:35
Как безопасно путешествовать на поезде в эпоху коронавируса ►
17:14
В Луганской области снова начался пожар — загорелась трава
17:02
Резников снова высказался о модернизации Минских соглашений
16:46
Суркис объяснил фанатам «Динамо» назначение Луческу главным тренером
16:01
Мариуполь привлек 750 миллионов гривен инвестиций на восстановление социальных объектов
15:29
«Режим тишины»: на Донетчине восстанавливают ЛЭП, поврежденную обстрелами
15:07
Бывший главный санврач России пренебрег карантином в Донецке
13:42
Расшифровка «черных ящиков» подтвердила факт незаконного вмешательства в сбитый в Иране самолет МАУ
13:05
В Кремле ответили на предложение Зеленского расшифровать Минские соглашения
12:55
День открытой «Еленовки»: ситуация на КПВВ под Донецком
12:22
«ДНР» подтвердила, что будет открывать КПВВ под Донецком дважды в неделю
12:20
В ВСУ — 17 новых случаев коронавируса за сутки
11:54
«ДНР» не хочет, чтобы «нормандская четверка» подписала договоренности о перемирии
11:17
«ДНР» зафиксировала 36 заболевших и одну смерть от COVID-19 за сутки
11:14
ЕС поддерживает усилия Зеленского и ТКГ по прекращению огня на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Как безопасно путешествовать на поезде в эпоху коронавируса ►
24 июля, 17:35
Президенты Украины и Швейцарии приехали на Донбасс. Подробности ►
23 июля, 19:05
Захватчик автобуса в Луцке задержан. Подробности
21 июля, 21:47

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция