Правительство Японии выделило на гуманитарные проекты на Донбассе 4,5 миллионов долларов

Правительство Японии выделило на гуманитарные программы, реализуемые в Донецкой и Луганской областях, 4,5 млн долл.



На пресс-конференции, посвященной этому событию, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников напомнил, что в прошлом году правительство Японии тоже оказывало помощь Донетчине и Луганщине на сумму 4,23 млн долл. В частности, были реализованы проекты по восстановлению жилья, образованию молодежи, развитию громад, в сфере здравоохранения.



Он отметил, что помощь предоставляется в рамках проектов, которые реализуются агентствами системы ООН в Украине и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).



«В этом году будет системное продолжение этой работы и реализация проектов на сумму 4,5 миллионов долларов. Средства будут направлены на улучшение качества и эффективности работы медицинских учреждений, медицинскую помощь, а также помощь людям, лишенным свободы, помощь раненым, мероприятия по их физической реабилитации, внедрение инициатив поддержки громад и т.д.», – перечислил Резников.



Япония оказывает поддержку проектам гуманитарной помощи людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины с 2014 года, сумма общая сумма финансовой помощи составила 55,9 млн долл.

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