Отрабатывают ракетные удары: В Беларуси объявили внезапную проверку боеготовности ракетных войск

Министерство обороны Беларуси объявило о внезапной проверке боевой готовности ракетных войск, всего будет задействовано около 100 единиц техники и более 500 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении белорусского Минобороны.



Как уточняется, к проверке будут привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч» и «Ураган».



«После выполнения подготовительных мероприятий воинские части и подразделения отправятся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов», – заявили в Минобороны Беларуси.



Недавно глава СБУ Иван Баканов заявил в контексте наращивания сил России на границах с Украиной, что не следует забывать о Беларуси, поскольку она является союзником России.