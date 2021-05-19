Ляшко обещает летом вакцинировать 5 млн украинцев, если его назначат главой МОЗ

На посту министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев за летний период. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.



В частности, на заседании профильного комитета, который рассматривает его назначение министром здравоохранения, он дал обещание, что в летний период будет сделано 10 млн прививок.



«10 млн прививок, то есть 5 млн украинцев. Но это как минимум и гарантированно», — подчеркнул Ляшко.

Кампания по вакцинации против коронавируса в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 19 мая первую из двух доз вакцины получили 957 346 человек, а 37 526 - полностью завершили вакцинацию.