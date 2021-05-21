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Зеленский не ответил на вопрос, из-за которого «завтра сто человек могут убить» на Донбассе

21 мая 2021, 08:55

Зеленский не ответил на вопрос, из-за которого «завтра сто человек могут убить» на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос журналиста телеканала «Прямой», считает ли он убийцей президента России Владимира Путина. При этом он заявил, что из-за подобного вопроса в отдельных районах Донбасса могут погибнуть люди.

Как сообщает телеканал «Прямой», это произошло после его пресс-конференции. Журналистка задала его в личной беседе.

Президента якобы попросили ответить «да или нет» на вопрос.

«Из-за вопроса завтра сто человек могут убить в Донбассе. Что бы вы делали? До свидания», — ответил президент.

В ходе самой пресс-конференции Зеленский заявил, что не простит себе, если громкими заявлениями «спровоцирует эскалацию конфликта».

«Для меня приоритет – закончить войну. А потом уже поговорим: что и о ком я думаю», – сказал он.

Также по теме: «Зеленский о России, США и конфликте на Донбассе. Главное»

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