Крушение Ил-76 под Луганском: Верховный суд оправдал экс-начальника штаба АТО генерал-майора Назарова

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины оправдал бывшего начальника штаба – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции, генерал-майора генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова, который был осужден по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году.



По версии следствия, его халатность в 2014 году привела к катастрофе самолета Ил-76 и гибели 49 украинских военнослужащих.



Как сообщает пресс-служба Верховного суда в пятницу, КУС ВС отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в действиях Назарова состава уголовного преступления.



«Решение суда кассационной инстанции мотивировано тем, что на основании установленных судами фактических обстоятельств дела их вывод о том, что Назаров В. М. имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины, неправильный», – говорится в сообщении.

Самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа на борту был сбит боевиками 14 июня 2014 года вблизи аэропорта в Луганске. Все, кто был в самолете, погибли.



27 марта 2017 года Павлоградский горсуд признал виновным в «небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям» генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета. Назарова приговорили к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию, которую суд отклонил.



В декабре 2020 года Кассационный криминальный суд Верховного суда остановил исполнение приговора генерал-майору Виктору Назарову в связи с принятой к рассмотрению кассацией.