Крушение Ил-76: Верховный суд остановил исполнение приговора генералу Назарову

Кассационный криминальный суд Верховного Суда остановил исполнение приговора генерал-майору Виктору Назарову, приговоренного к 7 годам тюрьмы за халатность, которая привела к крушению самолета Ил-76 и гибели 49 украинских военных под Луганском. Об этом «РБК-Украина» сообщил его адвокат Михаил Турик.



Назарова должны были взять под стражу и доставить в колонию для отбытия наказания согласно решению Апелляционного суда Днепропетровской области.



По словам адвоката Турика, исполнение этого приговора сейчас остановлено.



Он сообщил, что подал кассацию в Кассационный криминальный суд, который 23 декабря принял соответствующее решение.



«Верховный Суд принял кассацию к рассмотрению и остановил исполнение приговора и определения Апелляционного суда», — подчеркнул адвокат.



Турик также отметил, что и он и его подзащитный, генерал Назаров, считают обвинительный приговор суда незаконным, а его вину — недоказанной.

Самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа на борту был сбит боевиками 14 июня 2014 года вблизи аэропорта в Луганске. Все, кто был в самолете, погибли.



На момент трагедии генерал-майор Назаров был начальником штаба антитеррористической операции. Следователи доказали, что он знал об угрозе, не организовал противодействия террористам и не обеспечил защиту военных.



27 марта 2017 года Павлоградский горсуд признал виновным в «небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям» генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета. Назарова приговорили к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию, которую суд отклонил.